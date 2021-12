Fratoianni: “Non ci dormono la notte”

La #destra festeggia per aver impedito il #ContributoDiSolidarietà da parte di chi ha un’#IRPEF superiore a 75.000€ per ridurre le #bollette.

Per #Salvini “non è il momento di tassare nessuno”. Hai un milione in banca o porti a casa mille euro al mese? Per la #Lega siete uguali, sulla stessa barca.

ForzaItalia è meno becera, ma sempre sulla stessa linea

Affermano addirittura che “qui si rischiava di colpire il ceto medio” e che “è il principio che non va”. Faccio presente che 75mila € è più del triplo dell’Irpef media in #Italia.

Insomma, per questi illuminati statisti il principio che non va è quella cosa che a me piace continuare a chiamare #Giustizia. Ma devo essere onesto, che la destra sia contraria a ciò, non mi sorprende.



