Italia e Francia firmano il Trattato del Quirinale

Il premier Mario Draghi e il presidente francese, Emmanuel Macron, hanno firmato al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il trattato tra Italia e Francia, per una cooperazione bilaterale rafforzata. Alla firma è seguito un convinto applauso. Il presidente Mattarella e Macron si sono stretti a lungo la mano. L’esecuzione degli inni nazionali ha salutato la firma, con le Frecce Tricolori che sorvolavano il Palazzo del Quirinale. Il Trattato del Quirinale “segna un momento storico nelle relazioni tra i nostri due Paesi. Da oggi siamo ancora più vicini”, ha dichiarato Draghi in dichiarazioni alla stampa.

FRECCE TRICOLORI SUI CIELI DI ROMA PER CELEBRARE L’ACCORDO

Erano già un paio di giorni che sui social circolava il trend #freccetricolori con tanto di foto e video che ritraevano la celebre pattuglia acrobatica sfrecciare nei cieli di Roma. Oggi sappiamo perché. Erano le prove generali in vista dell’esibizione di questa mattina, organizzata per celebrare la firma del ‘Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata’ siglato al Quirinale tra Italia e Francia. Insieme alle Frecce Tricolori anche la Patrouille de France, la pattuglia acrobatica ufficiale de l’Armée de l’air, l’aeronautica militare francese.

Fonte: agenzia dire



