Il coraggio della paura, domenica 28 novembre alle 15:00 al bocciodromo di Vignanello

Si chiude la settimana di incontri e dibattiti dedicati al tema della violenza di genere e alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, che ha visto in prima linea in numerosi interventi pubblici, unite da intenti e progettualità condivise, l’Associazione Kyanos e la Cooperativa Sociale Gea.

Domenica 28 novembre alle ore 15, presso il bocciodromo di Vignanello, avrà luogo la manifestazione “Il coraggio della paura”, organizzata dal Comune di Vignanello e dal Comitato spontaneo giovanile “Animum Veneri”. Un pomeriggio ricco di interventi e contributi, moderato dalla Presidente dell’Associazione Kyanos Marta Nori, per parlare di contrasto alla violenza sulle donne attraverso molteplici punti di vista, grazie al coinvolgimento di diverse realtà e figure che quotidianamente si interfacciano con questo tipo di problematiche: dagli aspetti giuridico-legali, alle implicazioni psicologiche ed emotive legate alla violenza, passando per gli strumenti di tutela ed i servizi di emergenza, ascolto e protezione messi in campo da associazioni, forze di polizia, istituzioni e strutture sanitarie.

L’evento sarà impreziosito dalla proiezione video

L’evento sarà impreziosito dalla proiezione video della mostra fotografica “Storie di violenze – dall’ obiettivo alla narrazione” – curata dall’Associazione Kyanos e dalla Cooperativa Sociale Gea – che si propone di affrontare sotto forma di immagini l’intenso tema della violenza di genere. Il progetto fotografico prevede un primo atto di immagini che si configurano come denuncia e la proiezione video fornirà il primo spunto di riflessione per una discussione sul concetto di violenza di genere, di stereotipi e di pregiudizi attraverso il commento delle foto che scorrono, in un’ottica di condivisione e di rimando delle emozioni che tali immagini suscitano negli spettatori.

presentazione del libro di Roberta Mezzabarba

La manifestazione sarà aperta dalla presentazione del libro di Roberta Mezzabarba “Le confessioni di una concubina” e da una dimostrazione delle principali tecniche di autodifesa curata dalla scuola di Karate. Ad affrontare gli aspetti giuridico-legali ci saranno l’avvocata Dott.ssa Daniela Fieno, rappresentanti della Questura di Viterbo e la Dott.ssa psicologa forense Stefania Calevi. Sugli aspetti psicologici ed emotivi connessi alla violenza e sugli strumenti di tutela si alterneranno invece le testimonianze della Dott.ssa Giulia Schirro (coordinatrice “Codice Rosa” del Pronto Soccorso di Viterbo), della Dott.ssa Vanessa Poscia (operatrice antiviolenza dell’Ass. Kyanos e psicologa della Coop. Gea) e della Dott.ssa Alessandra Senzacqua, Presidente della Cooperativa Sociale Gea:

“Si è conclusa una settimana ricca di riflessioni, programmi d’azione e volontà di affrontare in maniera coordinata tra tutti gli attori coinvolti l’emergenza sociale legata alla violenza sulle donne. Anche questa manifestazione – ha commentato la Presidente della Cooperativa Sociale Gea, Alessandra Senzacqua – rappresenta la conferma che unendo le forze, le professionalità di ognuno e facendo rete sul territorio, con la presenza attiva delle istituzioni a dare forza ad ogni azione, si possono offrire gli strumenti necessari per contrastare questa piaga a 360°. La Cooperativa Gea, grazie al supporto specializzato dell’Associazione Kyanos, da anni impegnata nella lotta alla violenza di genere, sta lavorando in questa direzione e presto verranno inaugurati servizi di ascolto, intervento e protezione per le donne vittime di abusi in diversi Comuni. Ringrazio il Comune di Vignanello e tutti gli organizzatori per averci dato la possibilità di intervenire anche in questa importante occasione di dibattito”.

“Dal 2016 ci occupiamo di combattere, ogni giorno, la violenza di genere e siamo consapevoli di quanto giornate come queste siano fondamentali per quell’aspetto che riteniamo importantissimo nella lotta contro la violenza di genere: la prevenzione – ha commentato Marta Nori, Presidente dell’Associazione Kyanos. Ringrazio gli organizzatori dell’evento a nome di Kyanos per creato questa occasione di confronto, denuncia e dibattito e per esserne partecipi. Un grazie anche ai fotografi della mostra fotografica Daniele Camilli, Elisa Bianchini e Joel Wilson per aver donato all’associazione uno strumento di denuncia così potente e d’impatto, che portiamo sempre con noi in manifestazioni come questa”.

Cooperativa Sociale GEA

Associazione Kyanos