Di Battista: “Servono soldi, molti soldi ed educazione. I primi servono ora, l’educazione ora e sempre”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Juana era una donna peruviana di 34 anni. Mesi fa conobbe un uomo, poi la relazione finì ma lui iniziò a perseguitarla. Juana lo denunciò più volte e l’uomo venne arrestato. La prima volta il 5 settembre scorso per atti persecutori. Venne scarcerato e sottoposto al divieto di avvicinamento a Juana. Divieto che non rispettò e per questo venne arrestato una seconda volta pochi giorni dopo, il 10 settembre. Il 23 settembre venne sottoposto ai domiciliari. Poi il processo concluso con un patteggiamento a due anni di carcere con pena sospesa e ritorno alla libertà. Pochi giorni dopo l’uomo vide una foto di Juana su Instragram. Juana era a cena con degli amici, felice. L’uomo partì direzione Reggio Emilia. Raggiunse Juana, la portò in un parco e la uccise.

Le ha tagliato la gola

Juana aveva sconfitto la paura. Aveva avuto il coraggio di denunciare più volte. Aveva fatto tutto quel che lo Stato chiede di fare alle donne che subiscono violenza. Eppure è stata assassinata.

Le giornate contro la violenza sulle donne sono importanti per richiamare l’attenzione su fenomeni ahimè in aumento ancor di più nell’era post-pandemica. Ma risultano inutili se non si approvano le leggi e, soprattutto, se non si investono fior di denari per contrastare questa strage.

Serve l’educazione all’affettività nelle scuole, è fondamentale per far sì che le generazioni future siano migliori di noi. Serve investire in centri pubblici capaci di fornire supporto psicoterapeutico a tutti coloro che vivono un disagio. Insisto, le condizioni psicologiche di moltissimi italiani nell’era del covid sono considerevolmente peggiorate così come le condizioni economiche generali. Tante persone avrebbero bisogno di un supporto ma non possono permetterselo.

Ci deve pensare lo Stato!

E per questo, oltre alla giornate dedicate, servono denari adesso, non domani. Servono denari per aumentare il numero di centri antiviolenza sul territorio (ci sono zone in Italia del tutto sprovviste), per la formazione di carabinieri, poliziotti, insegnanti, medici, assistenti sociali e magistrati che hanno il dovere di “specializzarsi” per relazionarsi con chi subisce violenza fisica e psicologica.

Servono denari per costituire uffici moderni ed efficienti che sappiano monitorare i braccialetti elettronici e, ovviamente, servono molti più braccialetti elettronici. Sia per i violenti e sia per le vittime. Serve uno strumento che sappia informare una donna che ha denunciato violenze se, colui che è stato sottoposto al divieto di avvicinamento, risulti nei paraggi.

Servono soldi, molti soldi ed educazione. I primi servono ora, l’educazione ora e sempre.



