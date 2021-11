Novelli (M5S): “PL su settore picolo, strumento a tutela della biodiversità”

“Questa mattina in Commissione Agricoltura è stata incardinata la Proposta di Legge, a mia prima firma, sul settore apicolo che punta a creare un focus sulla tutela delle api autoctone che sono le vere custodi della biodiversità del nostro territorio”.

Lo dichiara Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

Una legge che mira alla promozione del prodotto

“Una legge che mira alla promozione del prodotto- prosegue Novelli- sia con finanziamenti mirati a sostegno del settore che con corsi di formazione, gestiti da Arsial, indirizzati alle start-up ed a chi si vuole approcciare a questo mondo. Come sempre proseguiremo i lavori con l’ascolto ed il confronto con i territorio e con le forze politiche presenti in Commissione, così da arrivare ad un testo condiviso, che soddisfi le esigenze di un comparto fondamentale per l’economia e la tutela dell’ambiente e del territorio”.