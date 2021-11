Lockdown per i non vaccinati, Montaruli (FDI): “Ipotesi scellerata, alimenta una contrapposizione che non serve a nessuno”

“È un’idea scellerata perché non essendoci un obbligo vaccinale non si può fare una discriminazione tra i cittadini che devono invece continuare ad essere liberi di poter scegliere. Questa contrapposizione non serve a nessuno.” Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, che ha poi proseguito: “Tra l’altro l’aumento dei contagi dimostra anche come le restrizioni adottate fino adesso, in particolare quelle relative al Green pass, non abbiano sostanzialmente impedito a chi ci governa di pensare ad eventuali ulteriori limitazioni“.

Ancora sul Green pass, Montaruli ha poi spiegato

“È un problema di chi ha pensato che il Green pass fosse un lasciapassare per la libertà, quando il Il punto invece è che, al contrario di ciò che racconta la propaganda, questo strumento non è stato assolutamente esaustivo nell’impedire la circolazione del virus”.

Sulla contrapposizione tra vaccinati e non vaccinati, Montaruli ha commentato

“Non parliamo della scelta di una minoranza, ma del governo, perché nel nostro ordinamento c’è scritto che ogni trattamento sanitario obbligatorio deve esser previsto per legge. Quindi o la politica si mette d’accordo e risolve il problema del risarcimento per i possibili effetti avversi dovuti alla vaccinazione, oppure qualsiasi tentativo di introdurlo con misure subdole è da considerarsi un abuso che calpesta i diritti dei cittadini”.

Sull’ ipotesi di introduzione dell’obbligo vaccinale, Montaruli ha concluso

“Sono contraria perché ritengo che ancora ci siano degli aspetti da approfondire, e pur confidando nella scienza e nella vaccinazione, mi metto nei panni di chi ha dei dubbi che sono assolutamente legittimi”

