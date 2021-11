Scanzi: “Un livello di poraccitudine imbarazzante, odioso, ridicolo e fuori scala”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

“Posso dire Forza Italia?”

“No senatore Renzi, perché quel partito ancora non è il suo”.

È stato il ko finale di Lilli Gruber, ieri sera, all’interno di una puntata dove si è visto un ex politico oggi lobbista di se stesso cercare la rissa (per poi fare il martire), non rispondere mai sul merito, insultare, balbettare, esibire la faccia del Mister Bean più tragicomico, affermare che Rondolino è “uno stimato giornalista”, sostenere che l’Arabia Saudita tutto sommato è un gran bel paese democratico e continuare a parlar e di se stesso dall’alto di stocazzo sebbene abbia meno voti di Puzzer, biagiopassaro e il poro Tuiach.