Lezzi: “E’ facile parlare di Renzi…”

Renzi che offende chi si guadagna lo stipendio come fa Travaglio con professionalità e libertà.

Renzi che sfugge a domande sacrosante sulle responsabilità di chi lo tiene a libro paga ed ha fatto uscire a pezzi da un’ambasciata un giornalista.

Renzi che definisce il Reddito di Cittadinanza di Criminalità sputando in faccia ai poveri.

Renzi senza etica. Renzi che fa il suo solito e sempre più patetico show.

È facile parlare di Renzi

Ma non posso non additare tutti coloro che lo hanno elevato a loro interlocutore, che ci governano insieme assecondando i suoi desiderata e che solo un mese fa ci hanno fatto pure le alleanze nelle amministrative.

Renzi lo conosciamo tutti ma sono in tanti ad averlo voluto e a mantenerlo lì dov’è.

Cosa si aspetta ancora per decidere che questo governo alimenta solo il peggio del peggio? Cos’altro c’è ancora da sapere?



var url210712 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=210712”;

var snippet210712 = httpGetSync(url210712);

document.write(snippet210712);