Rdc, Lenzi (Ass. Navigator): “Scelta del governo illogica, senza di noi i centri per l’impiego collasseranno”

Antonio Lenzi, navigator e socio fondatore dell’Associazione nazionale navigator, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sulla decisione del governo di eliminare la figura del navigator per la ricerca del lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza

“Il nostro stato d’animo è quello di lavoratori che sono inquieti per il loro futuro, che vivono anche un po’ di frustrazione perché questa scelta rischia di sguarnire un servizio essenziale e riteniamo sia una scelta totalmente illogica –ha affermato Lenzi-. Noi siamo 2500 professionisti, si dice sempre giustamente che bisogna investire per potenziare i centri per l’impiego e la prima cosa che si fa è mandare a casa 2500 persone che lavorano in quel settore. Senza di noi i centri per l’impiego collasserebbero”.

Sull’atteggiamento del M5S sul RDC

“Sappiamo che il M5S ha intenzione di spendersi per un emendamento nella legge di bilancio per farci avere un rinnovo. C’è un livello di strumentalizzazione politica eccessiva e noi siamo diventati un capro espiatorio. Ma noi non siamo una figura politica, siamo una figura tecnica, abbiamo vinto un concorso. I centri per l’impiego sono sotto personale, è da più di 20 anni che necessitano di investimenti, ma i soldi che erano stati stanziati per potenziarli non sono stati spesi. Come si può pensare in questa situazione di abbandonare tutti i percettori del rdc che abbiamo seguito finora e le imprese con cui siamo in contatto? Noi siamo tutti laureati, in molti casi siamo del sud Italia. Non andiamo poi a lamentarci del fatto che i giovani laureati preferiscono lasciare l’Italia e non fare i concorsi pubblici”.

Fonte: Radio Cusano Campus