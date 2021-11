Trotta, PaP: “Resoconto di un consiglio comunale”

Ieri durante l’arco di (quasi) tutta la giornata abbiamo svolto un Consiglio Comunale denso di vari argomenti importanti.

– Siamo intervenuti con l’intento di sensibilizzare nuovamente su quello che è stato il nazifascismo in Italia a fronte delle svastiche che sono emerse in un punto specifico in città: non è puro vandalismo.

Cornice reale

– Abbiamo articolato un discorso ampio sulla situazione balcanica e dato una cornice reale a quella che è la situazione: violenza, repressione e connivenza da parte dell’UE nel mantenere i “lager” dove vengono inseriti i migranti. E le forze di polizia che li massacrano di botte.

– È stato votato all’unanimità il nostro atto sui bagni chimici, nato verso l’inizio dell’estate a fronte della difficoltà effettiva di poter entrare in un bar e fruire del bagno ed in punti nodali della città: centro città, Centro Vaccinale Palamodì (momentaneamente fermo) parchi e zona Tre Ponti.

Dunque sarebbe stato bene procedere, anche se in maniera temporanea piuttosto che favorire sporcizia e difficoltà ad anziani, bambini, mamme e persone con patologie.

Ma abbiamo raggiunto molto di più! Grazie ad i due emendamenti (uno del PD e della maggioranza ed uno della Lega) abbiamo arricchito l’atto dando un vero e proprio mandato all’Amministrazione per installarli PUBBLICI e curare la manutenzione! Quindi Livorno potrà fruire di questo nuovo servizio come tutte le altre città italiane: speriamo presto!

– Abbiamo sostenuto gli insegnanti e le insegnanti, il personale ATA e gli studenti e studentesse che sono contrari agli istituti Comprensivi che l’Amministrazione vuole attuare (in particolare nella figura della Vicesindaca Camici) e abbiamo rilanciato il loro presidio di ieri sotto al Comune.

L’occasione è stata univoca e sposata da buona parte delle opposizioni sull’atto di Buongiorno Livorno e Movimento 5 Stelle, che hanno dato un quadro generale a questa situazione caotica.

Non siamo contrari alla comprensivizzazione di per sè ma siamo contrari ad una scelta che

• viene attuata durante una crisi pandemica complessa da gestire specialmente nel mondo della scuola

• non tiene conto delle distanze per gli studenti e studentesse ma crea dei disagi anche di spostamento SENZA trovare soluzioni con i trasporti pubblici

• non dà risposte certe sui tagli al personale ATA

• non dà modo di gestire le iscrizioni a gennaio, l’offerta formativa e sostanzialmente delega con troppa facilità ancora una volta agli insegnanti

Ci aggiorniamo per il prossimo Consiglio comunale!

Lottare, creare, potere popolare!

Potere al Popolo – Livorno



