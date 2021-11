Draghi ai sindaci: “Siete protagonisti del futuro dell’Italia, dovrete amministrare 50 miliardi”

“Voglio portare a voi Sindaci il ringraziamento del Governo e mio personale per il lavoro che avete svolto nei mesi difficili della pandemia. Dalle parole bellissime del sindaco Decaro voglio estrarre che è stata un’altra manifestazione del successo a cui può portare la fiducia reciproca del governo nei comuni nelle province e delle regioni e vostra nel governo.” all’Assemblea Anci.

Fase nuova

“Oggi si apre una nuova fase per l’Italia e per i suoi quasi 8.000 Comuni”. Si apre, dice il premier, “un’occasione di sviluppo, progettazione, idee, che dobbiamo essere pronti a cogliere per i nostri cittadini e per le generazioni future. Nella legge di bilancio stanziamo 1,4 miliardi fino al 2029 per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e aumentiamo di 2,7 miliardi i fondi per la manutenzione delle scuole fino al 2036. Destiniamo 2 miliardi di euro fino al 2030 per consentire alle Province e alle Città Metropolitane di svolgere le loro funzioni fondamentali. Aiutiamo i piccoli Comuni in particolare difficoltà economica. Istituiamo un apposito Fondo per sostenere e valorizzare i territori montani con una dotazione di 200 milioni di euro all’anno”.

Fonte: agenzia dire



