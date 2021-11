Collot, PaP: “Il sensazionalismo dei media contro il Reddito di Cittadinanza”

Stamattina è scattata un’operazione della guardia di finanza riguardo truffe sul reddito di cittadinanza per un valore pari a 60 milioni. Sono finite sotto custodia cautelare 16 persone che avrebbero costituito un’associazione a delinquere finalizzata ad ottenere erogazioni pubbliche.

Non possiamo che essere contenti che un’organizzazione criminale sia stata sgominata. Dobbiamo però ricordare che 60 milioni non sono nemmeno un decimo dei fondi ottenuti illegalmente con il superbonus e facilitazioni edilizie. Eppure il sensazionalismo usato dai media quando si parla di reddito di cittadinanza, a due giorni dalla diatriba interna al governo proprio su questa misura, ci dice che per chi comanda ci sono criminali e criminali.

Riduzione delle prestazioni

Nel governo dei migliori stanno facendo a gara a chi restringe di più l’accesso al reddito di cittadinanza, e le condizioni che stanno mettendo porteranno a una sostanziale riduzione delle prestazioni. In particolare, la cancellazione di qualsiasi limite geografico ai lavori offerti significherà, soprattutto al sud, che migliaia di persone o si sposteranno secondo le esigenze di manodopera delle imprese, o verranno additate come fannulloni. Con buona pace del nuovo corso di Conte che negli ultimi mesi andava sbandierando il reddito nelle piazze del Meridione.



