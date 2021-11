Di Battista: “Non è reato, ma…”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Un senatore della Repubblica – pagato profumatamente grazie alle tasse dei cittadini – prende denari da una società di Alessandro Benetton (19.032 euro per una conferenza) e contemporaneamente si scaglia contro la revoca delle concessioni ai Benetton. Lo stesso senatore prende – sempre per i suoi speech, dunque per la sua attività politica – 83.700 euro dai sauditi. 43.800 euro direttamente dal Ministero delle finanze di Riad e 39.900 dalla Commissione per il Turismo e contemporaneamente definisce l’Arabia Saudita “il nuovo rinascimento” dimenticandosi di un giornalista ucciso e fatto a pezzi su richiesta del principe Mohammad bin Salman.