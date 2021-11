M5S, Battelli: “Di Battista spara a zero, ma noi ci siamo assunti la responsabilità di governare”

“Alessandro è una persona che ha dato una grossa mano nella scorsa legislatura ed è stato centrale nella nostra campagna elettorale. Capisco che sia facile ora sparare a zero su tutto e tutti attraverso i social, ma siamo noi ad esserci assunti la responsabilità di governare il Paese in questo momento così delicato”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato del M5s, Sergio Battelli, che ha poi proseguito: “Da fuori è molto facile attaccare, ma non si può giudicare senza sapere ciò che stiamo facendo e quali risultati stiamo ottenendo”.

Sul dualismo tra Conte e di Maio, Battelli ha poi spiegato

“ È indubbio che Conte e Di Maio siano entrambi due elementi fondamentali per il M5s; non sono due figure opposte, ma complementari ed entrambe assolutamente necessarie per il M5s”.

Sull’attuale ruolo di Beppe Grillo, Battelli ha successivamente dichiarato

“Noi abbiamo messo nel nostro simbolo la data del 2050 che deve rappresentare uno spartiacque per un appuntamento a cui non possiamo arrivare impreparati. Questo vuol dire che tutto il nostro programma politico deve essere fortemente incentrato su questi temi, anche perché essendo stati i primi a parlarne abbiamo una credibilità molto ampia. Ecco perché non ho alcun dubbio che Grillo, con la sua capacità di essere allo stesso tempo visionario e lungimirante, sia ancora una figura centrale per il M5s”.

Sull’ipotesi di Draghi al Quirinale, Battelli ha poi concluso

“Sono assolutamente contrario, perché oggi abbiamo ancora due sfide fondamentali da dover vincere per rilanciare il Paese: il Pnrr e il completamento della campagna vaccinale. Rischiare l’ennesimo stallo totale della politica solo per dover fare nuove elezioni politiche non rappresenterebbe solo un pericolo, ma sarebbe la fine perché rischieremmo di perdere i fondi europei e di non avere più alcuna credibilità a livello internazionale”

