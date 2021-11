Di Battista: “Il lobbista di se stesso prende un sacco di soldi”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Dunque il lobbista di se stesso, già lustratore di regali natiche saudite, nonché datore di lavoro del guru di Obama (non so quante centinaia di migliaia di euro pagò per la comunicazione per il referendum del 2016, io spesi 400 euro tra caselli e benzina per il motorino), nonché fallito raccoglitore di firme contro il reddito di cittadinanza, prende un sacco di soldi per i suoi speech, la sua illustre attività di conferenziere. Come fosse Pericle. Detesta che qualche centinaio di euro finiscano nelle tasche di chi non ha nulla (la stessa cosa che detesta Confindustria) però non disdegna che cifre spaventose gonfino le sue di tasche.

Dal 2018 al 2020 ha guadagnato 2,6 milioni di euro grazie alla sua straordinaria arte oratoria capace di convincere chiunque tranne il 99,9% degli italiani.