Roma, rapine durante festa di Halloween: denunciate 5 persone

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno denunciato 5 giovani, tra i 17 e i 24 anni, per ricettazione.

I Carabinieri della Tenenza di Ciampino sono intervenuti in una nota struttura per eventi a sud della Capitale mentre era in corso una festa danzante a tema Halloween, dove alcuni giovani avevano allertato il 112, denunciando di aver subito alcune rapine nel corso della serata.

In particolare, tre ragazzi hanno raccontato ai Carabinieri che, mentre si trovavano all’interno dellocale, erano stati avvicinati da un giovane che, dopo averli colpiti con una testata, ha strappato dal collo le catenine che indossavano, dileguandosi immediatamente.

Le indagini condotte nell’immediatezza dai Carabinieri hanno consentito di individuare nel parcheggio del locale un’autovettura con a bordo 5 ragazzi, subito fermati per un controllo, rinvenendo, occultate in alcuni vani del veicolo, 3 collanine metalliche, con i ganci di chiusura lesionati. I 5 giovani non hanno saputo giustificare la provenienza delle collanine che, pertanto, sono state sequestrate, mentre i 5 sono stati denunciati a piede libero.

Le indagini dei militari continuano per accertare gli autori di analoghi episodi che hanno visto vittime ulteriori partecipanti alla festa di Halloween.