Di Battista: “Solo in Italia…”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Solo in Italia un Presidente della Repubblica al quale la mafia uccise il fratello potrebbe esser sostituito da uno che la mafia la finanziava anche quando questa pianificava quell’assassinio.

Piersanti Mattarella, fratello di Sergio Mattarella, venne assassinato il 6 gennaio del 1980. All’epoca Cosa nostra era guidata da una “Commissione” i cui pezzi grossi erano Tano Badalamenti (colui che fece ammazzare Peppino Impastato), i corleonesi Riina e Provenzano (luogotenenti di Luciano Liggio, finito in carcere) e Stefano Bontate.

Ebbene sapete chi era il boss più importante che Berlusconi incontrò a Milano nel 1974?

Proprio Stefano Bontate. Fu con lui che, grazie all’intermediazione criminale di Dell’Utri (altro riabilitato nell’era dell’assembramento) arrivò ad un accordo “fonte di reciproco vantaggio per le parti: per Silvio Berlusconi esso consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale che su quello economico; per la consorteria mafiosa si traduceva, invece, nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale”*.

Pare che Bontate fosse all’oscuro dell’omicidio Mattarella tuttavia Cosa nostra, l’organizzazione mafiosa che commissionò quell’assassinio, crebbe anche grazie ai denari di Berlusconi.

Suggerisco ai miei ex-colleghi di rammentar queste cose quando gli chiedono di Berlusconi al Quirinale

Altrimenti il sospetto che qualcuno dei dirigenti M5S voglia tenersi buona Forza Italia per un eventuale governo di tutti (tranne Salvini e Meloni) anche dopo il 2023 si trasformerebbe in certezza!

*Sentenza di condanna per Marcello Dell’Utri



