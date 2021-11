Scanzi: “Che brutta fine che ha fatto Salvini”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ma guardalo lì come s’inginocchia e slinguazza, il fu “Capitano”. Sui social finge di fare la guerra a Draghi su green pass e stato d’emergenza, per esaltare quei geni che credono a tutto quel che dice, poi però ingoia tutto quello che Draghi ordina.

Non solo: poi recita pure la parte del vincitore, come se il merito fosse suo, anche se nel governo ormai conta meno del Gengio della Rassinata.

Ha pure accettato il ritorno della riforma Fornero e spacciato la legge di bilancio, antitetica rispetto a tutto ciò che ha sempre detto di voler fare, come vittoria della Lega. Roba da matti (come direbbe lui).

Che brutta fine che ha fatto Salvini, poveraccio.