G20, Roma: Clima, Covid e aiuti ai Paesi poveri

Scendono dall’auto, sfilano sulla passarella rossa accolti ufficialmente da militari dell’ottavo reggimento dei lancieri di Montebello in grande uniforme, e poi si avviano, togliendosi la mascherina, verso un pedana dove ad attenderli c’è il primo ministro Mario Draghi. Dopo i saluti e le foto di rito, si avviano verso l’interno del Convention center La Nuvola dell’Eur, sede dei lavori. È la cerimonia di apertura del forum del G20, al via oggi a Roma, e ad arrivare nell’avveniristico edificio a firma Studio Fuksas sono i capi di Stato e di governo delle venti maggiori economie del mondo, insieme ai vertici degli organismi multilaterali internazionali più importanti.

Primi obiettivi

Tra i primi obiettivi raggiunti, l’accordo per una minimum tax globale. A quanto emerge, sembrerebbero invece deludenti le interlocuzioni sulla lotta al cambiamento climatico: i leader dovrebbero produrre un documento da cui vengono fuori impegni generici e poco concreti. I leader mondiali hanno anche posato per una foto di gruppo insieme a rappresentanti del personale sanitario, come omaggio al ruolo svolto nel contrasto alla pandemia.

Fonte: agenzia dire



