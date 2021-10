Fiumicino, Calicchio: “Come richiedere le agevolazioni per l’abbonamento TPL”

“Mi sono state chieste informazioni e delucidazioni relativamente alla possibilità di usufruire un abbonamento annuale per il Trasporto Pubblico Locale e sulle agevolazioni previste grazie ai contributi regionali”. Lo dichiara l’assessore al TPL Paolo Calicchio.

I costi del TPL

“Preciso – spiega l’assessore – che i costi del nostro Tpl sono:

– Biglietto ordinario a tempo (90 min.): € 1,00 (€ 1,50 se acquistato a bordo)

– Abbonamento mensile intera rete: € 23,00

– Abbonamento annuale: 185,00 €

– Abbonamento annuale Agevolato Contributo Regione: 185,00 € (tariffa in parte coperta dal contributo regionale)”

“Per ottenere l’agevolazione prevista per l’abbonamento annuale, che porta la quota mensile a circa 16 €, è necessario inviare un’e-mail a ticketing.fco@trotta.it allegando fotocopia del documento e fototessera – spiega ancora l’assessore -. Successivamente la ditta contatterà il richiedente per la consegna del titolo personalizzato con nome, cognome, data di nascita e foto (per i richiedenti minorenni è necessario allegare anche la fotocopia del documento di un genitore/tutore)”.

La Regione Lazio riconosce ulteriori agevolazioni

“La Regione Lazio riconosce ulteriori agevolazioni tariffarie sul Tpl da applicarsi sull’importo del titolo di viaggio – aggiunge Calicchio -. Per usufruirne i cittadini devono richiedere l’agevolazione collegandosi al sito www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl. Gli stessi riceveranno dalla Regione un voucher che dovrà essere trasmesso, con fotocopia di un documento di identità e fototessera, all’e-mail della società Trotta ticketing.fco@trotta.it. Anche in questo caso la società contatterà i richiedenti per la consegna del titolo.

L’elenco delle agevolazioni previste dalla Regione è contenuto nella tabella qui di seguito”.

“Mi auguro che questa comunicazione possa fare chiarezza e permettere a tutti coloro che ne hanno i requisiti di accedere alle agevolazioni – conclude l’assessore -. Vale la pena sottolineare che il nostro Comune ha una tariffa su abbonamenti, ma anche biglietti, tra le più economiche d’Italia”.