Il Papa: “Aiutiamo i rifugiati in Libia, sento le loro grida. Lì ci sono dei veri lager”

“Priorità al soccorso di vite umane in mare”, “condizioni di vita degne alternative alla detenzione”, “percorsi regolari di migrazione e accesso alle procedure di asilo”. Dalla finestra del Palazzo Apostolico vaticano, Francesco allunga lo sguardo alla Libia e alle sue tragedie, in primis quella di tanti rifugiati vittime di inaudite violenze, e stila un elenco alla comunità internazionale di quelle che sono le urgenze a cui deve immediatamente far fronte per porre fine ad una situazione disumana protratta per tanto, troppo, tempo.

“Non vi dimentico mai…”

Al termine dell’Angelus, il Papa esprime anzitutto la sua personale vicinanza “alle migliaia di migranti rifugiati e altri bisognosi di protezione in Libia”. Per loro Francesco pronuncia parole di sostegno, mosse da una preoccupazione profonda e una commozione reale.

“Non vi dimentico mai. Sento le vostre grida e prego per voi”

L’appello alla comunità internazionale

La denuncia del Pontefice risuona forte in piazza San Pietro: “Tanti di questi uomini, donne e bambini sono sottoposti a una violenza disumana”, afferma il Vescovo di Roma. E “ancora una volta” domanda alla comunità internazionale “di mantenere le promesse di cercare soluzioni comuni, concrete e durevoli per la gestione dei flussi migratori in Libia e in tutto il Mediterraneo”.

“E quanto soffrono coloro che sono rimandati… Ci sono dei veri lager lì”.

Fonte: vaticannews.it



