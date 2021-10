Green pass, Granato (Alternativa c’è): “Vogliono torturare le persone per costringerle a vaccinarsi”

“Il Green pass è una misura totalmente infondata e arbitraria, fatta per non dare possibilità di scelta e torturare le persone, rendendo la loro vita un inferno e costringendole a vaccinarsi, e questa è una cosa terribile”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la senatrice di Alternativa c’è, Bianca Laura Granato, che ha poi proseguito: “Ormai l’abbiamo capito, l’obiettivo non è la sicurezza sanitaria, è vaccinare più gente possibile, a prescindere se questo prodotto faccia bene o male, o se effettivamente sia proficuo per il contenimento del virus”.

Sulla decisione di non esibire il Green pass per entrare a Palazzo Madama, Granato ha poi spiegato

“Sarà una valutazione che farò in corso d’opera, anche in funzione delle esigenze che si verranno a creare, perché attualmente siamo in pochi all’opposizione e i colleghi si stanno facendo in quattro per coprire tutte le commissioni e questo è un problema molto serio”, la senatrice ex M5s ha poi proseguito: “Il vero problema è che questo Regolamento, così come è stato modificato dall’ultimo Ufficio di presidenza, è incostituzionale, perché un senatore non può essere tenuto fuori dai lavori parlamentari solo in funzione dell’esibizione di una tessera che non ha nulla a che vedere con il mandato popolare che abbiamo ricevuto. Attenzione perché stiamo parlando dell’articolo 1, e non si scherza con il fuoco”.

Sul motivo per cui lo Stato avrebbe imposto il Green pass tramite il vaccino, Granato ha dichiarato

“Se rendessero pubblici i contratti con le multinazionali che hanno fornito i vaccini, magari potremmo scoprire cose che ora non sappiamo…”. Granato ha poi proseguito: “Immagino che ci sia uno scarico di responsabilità sul povero cristo che va a firmare il consenso informato, non sapendo nemmeno lui cosa gli stanno realmente iniettando. D’altronde nemmeno le case produttrici sanno cosa provocano questi vaccini nel medio e nel lungo periodo”.

Sulla possibilità che il governo possa introdurre in futuro l’obbligo vaccinale, Granato ha poi concluso

“Si macchierebbe di un grave crimine, e bisognerebbe espatriare da questo Paese dove non vengono garantite nemmeno le libertà minime come il diritto alla sopravvivenza”

