Collot: “Basta omicidi sul lavoro!”

Oggi all’interporto di Bologna è morto mentre lavorava un ragazzo di soli 22 anni, era un lavoratore interinale e aveva iniziato a lavorare da appena tre giorni.

Subito è stato chiamato un presidio a cui hanno partecipato tanti lavoratori e solidali, presidio in cui esponenti del PD e dei sindacati confederali sono stati contestati e allontanati dalla rabbia dei lavoratori che non hanno accettato le lacrime di coccodrillo di chi ha portato avanti e sostenuto lo smantellamento di ogni tipo di diritto e tutela all’interno dei luoghi di lavoro in nome degli interessi di Confindustria.

Caso non isolato

La morte di stanotte non è un caso isolato, ma al contrario dimostra come sia un problema strutturale: sul lavoro si consuma una strage quotidiana, trasversalmente a tutte le fasce d’età.

Lottiamo tutti i giorni affinché quello che è successo stanotte non riaccada mai più: continueremo a dare battaglia, al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, per diritti e sicurezza sul posto di lavoro, affinché venga istituito il reato di omicidio sul lavoro.

Siamo stanchi di piangere i nostri morti, combatteremo centimetro dopo centimetro contro tutti quelli che continuano a portare avanti politiche di massacro sociale in nome del profitto, per riconquistare tutti i diritti che ci spettano. È una promessa.



