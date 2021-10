Navigare in rete in sicurezza: i consigli

Alzi la mano chi non ha pensato almeno una volta nella vita che il proprio pc o smartphone ci stesse spiando mentre navigavamo su internet. Al netto di ogni possibile paranoia questo timore, in taluni casi, può essere giustificato dal fatto che la rete mondiale del web, così come molti hanno saputo dimostrare, può essere violata.

E così tutto quello che noi condividiamo su internet, i file e le cartelle dei nostri lavori in smart working, i nostri account privati di posta elettronica, persino il nostro conto online bancario. C’è, però, un aspetto positivo rispetto a tutto questo: oggi siamo in grado di difenderci, prendendo alcuni piccoli accorgimenti che potrebbero rivelarsi fondamentali nella lotta ai cyber criminali.

Una larga fetta di consumatori italiani sfrutta il web e la sua rete anche per giocare online e per sfidare gli amici a distanza sulle piattaforme ludiche più famose. In questo caso, essere consapevoli delle insidie che internet può riservare risulta di fondamentale importanza, in particolare quando ci troviamo a decidere se effettuare o meno il download di un software di gioco o di una semplice app. Tanti, infatti, sono i titoli con i quali è possibile giocare sia dopo aver scaricato il relativo programma (su desktop o cellulare), sia sulla versione ottimizzata del sito stesso, come nel caso del casino online di Betway, oppure con i platform più gettonati del momento come Subway Surfers. Il consiglio in questi casi è quello di affidarsi sempre agli store digitali ufficiali dei vari fornitori.

Ma, allora, quali sono i sistemi che possiamo adottare per navigare su internet a casa in tutta tranquillità? Prima di tutto, occorre avere un antivirus installato sui propri sistemi e tenerlo sempre aggiornato. Questi programmi, in realtà, sono capaci di respingere i virus informatici ma non solo. Sono efficaci anche contro i cosiddetti trojan (ovvero un malware che si impossessa del nostro computer) e contro i vari bot che potrebbero mettere ko qualsiasi dispositivo mobile o pc.

Solitamente, i sistemi operativi come Windows vengono rilasciati con un dispositivo di difesa integrato (il Microsoft Windows Defender Security Center) che, all’occorrenza, può essere messo in stand-by quando decidiamo di installare e avvalerci di un altro antivirus. Pur essendo gratis, si tratta comunque di una buona soluzione contro gli attacchi informatici.

La seconda cosa da tenere bene in mente è quella di avere password uniche per ogni tipologia di account. Uno dei modi più semplici che hanno gli hacker per rubare letteralmente dati sensibili è quello di riuscire a ottenere una serie di combinazioni di nome utente e password da una fonte e provare le stesse su tutti gli account dell’utente. Ad esempio, supponiamo che un malintenzionato sia riuscito a scovare la password e l’user name dell’account di posta elettronica; in questa direzione, nulla vieterebbe loro di utilizzare la stessa combinazione per “scassinare” il conto della banca o di Amazon, provocando così un effetto domino (mortifero per le tasche del malcapitato) su tutte le registrazioni effettuate con quella coppia di password e user name.

Ancora. Non sottovalutiamo mai il fatto di dover pulire con regolarità la cache del nostro browser internet, sia sul pc che per le connessioni da smartphone e dispositivi mobili. Qui sono salvate parecchie informazioni personali, come i cookie, le ricerche la cronologia. Per ovviare a ciò, con la maggior parte dei browser basta fare semplicemente Ctrl+Maiusc+Canc per visualizzare la finestra di dialogo che ci consentirà di scegliere quali elementi dei dati del browser cancellare.

Per concludere, è molto importante non “abboccare” alle esche disseminate sulla rete e sui siti internet che potrebbero farci finire nelle trappole del phishing. La sicurezza delle nostre vite digitali dipende in larghissima parte dall’utilizzo che noi stessi facciamo della rete. Siamo abbastanza intelligenti da capire che non abbiamo un lontano parente, sovrano di uno stato africano, che ci promette una eredità milionaria a fronte di un piccolo conguaglio economico da inviare. Eppure, questi link di phishing travestiti da siti web sicuri ogni anno riescono a trarre in inganno decine e decine di persone anche nel nostro paese, causando così ingenti perdite di denaro. Basta essere, dunque, consapevoli di quello che si fa su internet per non avere brutte sorprese.