Fratoianni: “Salvare le vite umane non è reato”

La procura di Agrigento ha chiesto l’archiviazione di ogni procedimento contro il comandante e l’armatore della nave #MareJonio di Mediterranea Saving Humans per aver salvato da morte certa 30 persone e non averle consegnate alla cosiddetta guardia costiera libica.

Ma c’è di più. Molto di più. Le motivazioni di questa richiesta infatti parlano chiaro.

La procura stabilisce che sia stato giusto e corretto NON comunicare, né tantomeno affidarsi, alle autorità libiche.

Altrettanto giusta e corretta la scelta di un porto sicuro come Lampedusa

E infine, che non è necessaria alcune autorizzazione per effettuare operazioni di ricerca e salvataggio (espediente usato per bloccare nei porti le navi).

Queste motivazioni mettono nero su bianco la piena legittimità dell’operato delle #ong nel #mediterraneo centrale.

Con buona pace degli im-prenditori della #paura, che non battono ciglio a speculare sulla vita di donne, uomini e bambini in cerca solo di un #futuro.

Non smetteremo mai di ripeterlo.

Nessun essere umano è illegale.

Chiunque ha diritto ad una #vita dignitosa.



