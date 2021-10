Fratoianni: “A Sinistra si può vincere”

I risultati dei #ballottaggi sono chiari: una netta vittoria delle coalizioni progressiste e di Sinistra.

Ora è necessario consolidare questo risultato, dando forma, forza e anima ad una coalizione larga e alternativa alla #destra, in grado di dare #speranza ai cittadini e alle cittadine del nostro Paese.

Scelte coraggiose

Perché per uscire #insieme dalla crisi servono scelte forti e coraggiose, che mettano al centro dell’azione politica la #redistribuzione della ricchezza, il #lavoro, la #TransizioneEcologica e la centralità del #pubblico come garante dei #diritti basilari e universali di ogni essere umano.

Noi siamo qui per rendere realtà queste scelte.



var url205191 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=205191”;

var snippet205191 = httpGetSync(url205191);

document.write(snippet205191);