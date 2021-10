Il blogger romano Matteo Di Cola prova 700 pietanze percorrendo 8mila km

Da Nord a Sud del Paese, trascorrendo una giornata in ogni Regione d’Italia, per raccontare al suo pubblico le bontà che offre la ristorazione nostrana. È l’iniziativa dell’influencer Matteo Di Cola nata dall’idea di aiutare il settore tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid19. Il suo tour lo ha portato in 25 città, percorrendo in totale oltre 8mila chilometri in automobile, assaggiando oltre 700 pietanze diverse in oltre 100 ristoranti.

Ristorazione

«Per lavoro sono a stretto contatto con il mondo della ristorazione da quando ho 13 anni e in un periodo storico in cui è stato uno dei settori più colpiti non me la sono sentita di andare a farmi la classica vacanza all’estero, ed ho preferito autofinanziarmi questo tour per cercare di portare più affluenza possibile ai locali di tutto il Paese», racconta Matteo, che ad oggi conta 1,5 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube.

«Ho capito come molti ristoranti ancora ad oggi siamo ancora lontani dalla concezione del mio lavoro e di come la loro immagine sui social potrebbe portare un enorme sviluppo al loro ristorante. Questo mio percorso quindi mi ha fatto capire come molti meravigliosi piatti rimangano nascosti a causa della poca visibilità mediatica». Un percorso durante il quale è stato affiancato da star di Youtube come i due attori comici Fabrizio e Claudio Colica alias Le Coliche, i ragazzi di Fius Gamer, Enry Lazza, T4TiNo23 e Jana di Italy Food Porn.

Tra i luoghi che l’hanno più colpito c’è Aosta

«Sono cordiali, fanno buon cibo e hanno dei paesaggi meravigliosi». Adesso i video, uno per tappa, saranno pubblicati sul suo canale YouTube. Matteo però non si ferma qui: «Questo viaggio è stata un’esperienza che mi ha cambiato. Adesso vorrei ripartire raggiungendo nuove mete e provare nuove pietanze».

Nato a Roma nell’ottobre del 1998, ha iniziato da giovanissimo a lavorare nelle cucine di tantissimi ristoranti a Roma ed all’estero, nelle stagioni estive e bei fine settimana, per poi diplomarsi all’alberghiero nel 2017. Dopo la partecipazione al talent show di cucina in onda su Rai 2, ha iniziato un sui social media per portare la sua passione a più persone possibili, fino ad entrare nel circuito di ItalyFoodPorn e fondare nel marzo del 2019 ItalyFoodPornRoma che in pochi mesi è diventata la community di food più grande del Lazio, e tutt’ora una delle più grandi in Italia.



