Forza Nuova, Rixi (Lega): “È in atto uno scontro sociale che Lamorgese non è in grado di gestire”

“Siamo in un periodo di scontro sociale molto forte e il rischio che si crei un connubio tra politica e violenza va disinnescato immediatamente. Purtroppo, a mio avviso, il ministro Lamorgese sta dimostrando di non essere assolutamente in grado di gestire una situazione come questa”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato della Lega, Edoardo Rixi, che ha poi proseguito: “L’assalto alla Cgil è stata un’azione gravissima anche dal punto di vista simbolico, ma davvero non riesco a capacitarmi di come un corteo possa attraversare Roma, andando a sfiorare Palazzo Chigi e il Parlamento, senza che nessuno si sia posto il problema di come sarebbe andata a finire”.

Sui possibili legami tra la mancata protezione della sede della Cgil e i ballottaggi per il secondo turno delle elezioni amministrative, l’esponente della Lega ha commentato

“Questo non voglio nemmeno pensarlo, perché sennò saremmo di fronte ad atteggiamenti che vanno ben al di là del consentito. Detto ciò è evidente che c’è qualcosa che non va, e che esiste una distanza tra quanto viene percepito dalle persone e quanto invece avviene nei palazzi del governo.”

Rixi ha poi parlato delle proteste contro l’obbligatorietà del Green Pass a Genova e Trieste

“Anche in questo caso la circolare della Lamorgese che ha invitato le aziende a pagare i tamponi dei portuali, escludendo invece tutti i lavoratori delle altre categorie, non ha di certo aiutato, anzi ha creato ancora più tensione all’interno del mondo del lavoro”.

Rixi ha poi spiegato

“Quello che sta accadendo nei porti italiani è qualcosa che mi preoccupa molto, perché con il blocco si rischia di non avere più le merci nei supermercati, nei magazzini e per la grande industria”.

Rixi ha poi concluso

“Questa è una miscela molto pericolosa che si sta espandendo a macchia di leopardo, e che credo sia motivata da una sottovalutazione e dalla scarsa capacità di ascolto che il governo ha dimostrato sul tema del Green pass”

