Scanzi: “Il tampone gratis va bene solo per chi non può vaccinarsi per motivi sanitari”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

L’idea dei tamponi gratis a chi, dopo più di un anno e mezzo di pandemia, non si è ancora vaccinato è semplicemente vomitevole. Un insulto nei confronti di chi – la stragrande maggioranza – si è vaccinato. Oscenamente egoista anche la protesta dei portuali di Trieste, che avevano pure ottenuto una (sbagliata) “concessione al tampone gratis” ma che ciò nonostante proseguono con le minacce di sospendere le attività: loro vogliono addirittura “il ritiro del decreto”. Sconcertante. Ai consueti latrati pro no vax di Salvini e Meloni si è aggiunto pure Grillo, uno che in effetti era da un po’ che non sperava belinate ed evidentemente ha avvertito un senso di astinenza, straparlando di “pacificazione” (materia di cui è esperto come La Russa di antifascismo) e spaccando ancora di più il suo (?) movimento e di rimbalzo il governo.

Il tampone gratis va bene solo per chi non può vaccinarsi per motivi sanitari. Per il resto: non vuoi vaccinarti perché “il siero malefico, il 5G, le scie chimiche, il mercurio, Sara Cunial, Fusaro, Meluzzi eccetera”? Benissimo: siamo in democrazia. Ma il tampone te lo paghi da solo. E se possibile lo paghi pure di più, e quel “plus” lo usiamo (per esempio) per aiutare le famiglie delle vittime del coronavirus. O comunque per attività benefiche.

Questi qua giocano al no vax, non rispettano le regole e non fanno nulla per aiutare il prossimo e uscire dalla pandemia. E dovremmo pure pagargli noi il tampone? Ma col caxzo!