Green pass, Pelle (segr. Orsa Ferrovie): “Senza tamponi gratuiti si rischiano defezioni e interruzione dei servizi di trasporto”

Andrea Pelle, segretario generale Orsa ferrovie, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sull’obbligo di Green pass per il personale a bordo dei treni. “Parliamo di tutto il sistema di trasporto, non solo dei treni, ma anche autobus e metro –ha affermato Pelle-. Per andare oltre questo scontro ideologico, abbiamo fatto una proposta: tamponi gratis al personale per evitare le defezioni dei lavoratori non vaccinati. Questo lo proponiamo non per dare ragione a chi non vuole vaccinarsi, ma per far sì che il servizio possa andare avanti. Altrimenti i problemi ricadranno anche sull’utenza”.

Fonte: Radio Cusano Campus