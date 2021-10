Fiumicino, Antonelli: “Da domani birre artigianali e street food in Darsena”

“Da domani pomeriggio avrà inizio il Beer Festival di Fiumicino e durerà fino a domenica sera, 10 ottobre”. Lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli.

Le dichiarazioni di Erica Antonelli

“Una tre giorni – spiega – patrocinata dall’amministrazione comunale e organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino per promuovere il comparto brassicolo, valorizzando i birrifici artigianali ed agricoli del nostro territorio e promuovendo un turismo della birra, sempre più apprezzato e riconosciuto. I birrifici che parteciperanno sono il Birrificio agricolo Podere 676, il Birrificio Fiorucci, il Birrificio agricolo Agrilab, la birreria artigianale ECB. Accanto alle diverse etichette di birra, anche un’offerta gastronomica variegata, con carne, pesce e panini farciti per ricreare la tipica atmosfera dell’Oktober Fest, circa 40 stand di artigianato e spazi musicali. Sul palco si alterneranno i gruppi Train to Nashville, Piccola orchestra popolare Canto d’inizio e Gianmarco Amicarelli & friends”.

“La birra – conclude Antonelli – continua a essere tra le bevande più consumate dagli italiani, nonché protagonista di momenti di relax e condivisione con cui vogliamo ripartire per un ritorno alla normalità e alla possibilità di stare insieme divertendosi. Ovviamente senza trascurare tutte le misure di sicurezza in materia sanitaria”.