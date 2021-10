Come la tecnologia ha trasformato il gaming

Il settore del gaming oggi è più conosciuto che mai: alcuni potrebbero sorprendersi nel sapere che circa metà della popolazione mondiale si definisce “gamer”. Data la sua popolarità, il gaming può essere considerato come un fenomeno che ha avuto un successo travolgente, ancor di più se ripercorriamo la sua evoluzione. All’inizio, questo settore era visto con un certo sospetto, specialmente quando gli utenti erano i più piccoli. Parole come disturbi comportamentali e apatia erano all’ordine del giorno, ma lentamente la mentalità è cambiata e il pubblico ha iniziato a comprendere la vera meraviglia del gioco online.

Come d’altronde è accaduto in molti altri settori, l’evoluzione del gaming è avvenuta grazie allo sviluppo tecnologico. Sin dalla creazione del primo computer, il mondo moderno ha fatto così tanto affidamento sulla tecnologia che immaginare una vita senza risulta difficile. Gli sviluppi più recenti hanno consentito alle aziende di creare soluzioni innovative inedite per facilitare o migliorare la vita delle persone. Parole più vere non potevano essere pronunciate in riferimento al settore del gaming, che più degli altri ha risentito del forte impatto della tecnologia.

Prima dell’invenzione dei computer, le persone si divertivano con un’unica tipologia di giochi che includeva l’attività fisica, come gli sport e i giochi da tavola. L’introduzione dei computer invece ha permesso ai più intraprendenti di affacciarsi al nuovo mondo dei giochi visti attraverso uno schermo. L’idea in sé è molto semplice, ma ha dato vita a un settore enorme che si è diffuso in tutto il mondo. Per capire quanto lo sviluppo tecnologico abbia influenzato il gaming, basta considerare che senza di esso il settore non esisterebbe affatto.

Un altro modo in cui lo sviluppo della tecnologia ha contributo a trasformare il mondo dei videogiochi riguarda l’introduzione delle funzionalità online. In passato, gli utenti potevano giocare insieme solo se presenti nella stessa stanza, un’opzione sicuramente valida per divertirsi con gli amici ma allo stesso tempo scomoda. Il gaming online appare quindi esserne la naturale evoluzione. Questa nuova possibilità di giocare online con gli amici ha dato vita a una nuova generazione di gamer, più socievole e più aperta a uscire e a conoscere nuove persone. L’esistenza stessa del gioco online si è rivelata essere molto utile durante il lockdown quando in molti si sono trovati isolati a casa. In quel periodo, diversi utenti potrebbero essersi orientati verso attività online come il gioco d’azzardo (qui è possibile consultare un elenco di casinò italiani), mentre molti altri si sarebbero consolati con i videogiochi online.

Possiamo quindi affermare che la tecnologia abbia determinato la crescita del settore gaming in moltissimi modi. Basta pensare alla realtà virtuale, definita come una delle tecnologie più elettrizzanti emerse nel settore proprio grazie al progresso tecnologico, che vanta inoltre numerosissimi ambiti di applicazione in tutte le aziende.

È quindi evidente che la tecnologia abbia cambiato per sempre non solo il gaming ma anche altri settori. Questi due mondi saranno sempre collegati fra loro e sarà interessante vedere cosa ci riserva il futuro.