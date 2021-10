Fattori (Gruppo Misto): “Mimmo Lucano condannato anche perché aveva osato candidarsi in Calabria”

“È una sentenza politica e c’è un maggiore accanimento anche perché Mimmo Lucano si era candidato e aveva osato proporsi nella gestione politica e amministrativa di una regione molto problematica come quella calabrese”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la senatrice del Gruppo Misto, Elena Fattori, che ha poi proseguito: ”Io non sono un magistrato e non sono in grado di leggere le motivazioni tecniche, però secondo me questa sentenza vuole anche essere una sorta di messaggio per cui chi accoglie ed esce dagli schemi convenzionali, per quel che riguarda i diritti umani e i modelli di accoglienza, viene severamente punito. Di questo si tratta, è stata punita l’innovazione e la solidarietà”.

Ancora sull’ex sindaco di Riace

Ancora sull’ex sindaco di Riace, Fattori ha poi spiegato: “Mimmo Lucano è una persona che potrà anche aver sbagliato dal punto di vista amministrativo, ma sicuramente non si è mai messo in tasca niente, e soprattutto, ha creato un modello che per il tribunale potrà anche essere fuori legge, ma che è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo; un modello che probabilmente meritava di essere analizzato a fondo, non di essere condannato”. Sull’ipotesi di un passo indietro da parte di Mimmo Lucano rispetto alla sua candidatura alle elezioni regionali in Calabria, Fattori ha commentato: “Assolutamente no, perché siamo in tanti ad essere solidali con lui e a volerlo aiutare in questo percorso, ed è giusto che continui nella sua strada senza arretrare di un passo. Il modello Riace è qualcosa che trascende i cavilli della legge e che ha a che fare invece con quella che definirei la “giustizia reale”.

Sulle dichiarazioni di Salvini che aveva definito Mimmo Lucano “un paladino dei radical chic e amico dei clandestini”, Fattori ha poi concluso: “Preferisco evitare di rispondere a Salvini, anche perché mi pare che abbia ben altri problemi di legalità nel suo partito di cui dovrebbe preoccuparsi invece di stare a perdere tempo ad attaccare gli altri”

