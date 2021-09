Scanzi: “Ma ogni tanto non ti fai un po’ schifo da solo, Salvini?”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

“Altro che dare la caccia agli omosessuali nella Lega. La sinistra in Calabria candida condannati a 13 anni di carcere!”.

È così che Salvini ha commentato l’abnorme sentenza su Mimmo Lucano. Come vedete, dal caso Morisi non ha imparato nulla. Anzi.

Nessuno “dà la caccia a Morisi”. E certo la sinistra non lo attacca perché “omosessuale”. Casomai è la politica di Salvini, unita alla comunicazione di Morisi, che per anni ha massacrato indistintamente chi fa uso di droga e ha sabotato in ogni modo i diritti degli omosessuali (ddl Zan, raduno bigotto di Vienna, etc).