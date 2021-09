La grande battaglia dei supereroi, il 3 ottobre al Castello di Lunghezza

Pronti a salvare la terra? Di sicuro al Fantastico Mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza domenica 3 ottobre dalle 10 al tramonto, ad essere “salvato” sarà il vostro buonumore. Bando alla tristezza e largo al sorriso… arrivano Batman, Joker, Spiderman, Hulk, Catwoman, Rhino, Harley Quinn, Thor, Venom, Bane, pronti a dare vita ad una battaglia storica.

Una sfida all’ultimo respiro

Una sfida all’ultimo respiro per decretare il vincitore assoluto nel regno della fantasia, dove ogni desiderio si trasforma in una magica realtà. “La grande battaglia dei Supereroi” vi farà vivere una giornata indimenticabile nella quale ognuno potrà tifare per il suo idolo e vederlo dal vivo. Non mancheranno poi le incantevoli principesse che coinvolgeranno grandi e piccini con le loro storie appassionanti, gli show e gli appuntamenti all’interno del castello con il gran ballo, grazie al quale si potrà sognare ad occhi aperti. Per tutti i visitatori la possibilità di effettuare il tampone gratuito all’ingresso del parco a tema.

Come raggiungere il Fantastico Mondo del Fantastico? Ci troviamo al Castello Di Lunghezza, Via della Tenuta del Cavaliere, 230, 00132 Roma

Telefono: 06 226 2880

Info www.fantasticomondo.it