Scanzi: “Vedete, Salvini e Morisi, qual è il problema di una propaganda politica che punta quasi tutto sulla manganellata e sullo shitstorm?”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Vi fotte

E a quel punto succede che immagini come questa, create e generate da voi per colpire i clandestini, vi si ritorcano contro e diventino meme tanto ironici quanto feroci, puntualmente virali in un batter d’occhio.

È il web, bellezza (o monnezza). Funziona così. E funziona a prescindere dalle verità processuali (per me Morisi è innocente fino a prova contraria) e delle “fragilità esistenziali irrisolte” (di cui, fino ad oggi, non vi è mai fregato nulla).

Chissà se, ora, capirete la lezione. Ne dubito, ma ci spero.