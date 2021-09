Migranti, il Papa: “Avanti senza pregiudizi, non chiudere le porte alle loro speranze”

“Camminare insieme senza pregiudizi e senza paure, ponendosi accanto a chi è più vulnerabile”. Nella 107.ma Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, Papa Francesco invita ancora una volta l’umanità intera – non solo quella credente – a tendere la mano verso questa gente che soffre: “Migranti, rifugiati, sfollati, vittime della tratta e abbandonati”. Il cammino da proseguire è quello “Verso un Noi sempre più grande”, che è proprio il tema della ricorrenza odierna.

Non escludere nessuno

Dalla finestra del Palazzo Apostolico, dopo la catechesi dell’Angelus, durante la quale già aveva ribadito l’invito ad essere “comunità umili e aperte”, il Pontefice lancia quindi un chiaro appello:

“Siamo chiamati a costruire un mondo sempre più inclusivo, che non escluda nessuno.”

Il grazie a chi si impegna per i migranti

Francesco dice di unirsi spiritualmente a quanti, nelle varie parti del mondo, stanno celebrando questa Giornata, istituita dalla Chiesa nel 1914 e celebrata l’ultima domenica di settembre. In particolare, il Papa saluta i fedeli riuniti a Loreto per l’iniziativa della Cei in favore dei migranti, culminata con una Messa nazionale nella Basilica pontificia presieduta da monsignor Pietro Coccia, presidente della Conferenza episcopale delle Marche.

Il Papa poi saluta e ringrazia le diverse comunità etniche presenti in Piazza San Pietro con bandiere di diversi formati e colori. Un saluto va pure all’Ufficio Migrantes della Diocesi di Roma, al Centro Astalli ed ai rappresentanti di “APRI”, il progetto della Caritas Italiana (il nome è l’acronimo dei quattro verbi indicati dal Papa “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare”), che prevede l’accoglienza di migranti e rifugiati nelle diocesi italiane che offrono la loro disponibilità. “Grazie a tutti per il vostro impegno generoso!”, dice Francesco.

Fonte: vaticannews.it



