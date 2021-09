Alitalia, Libutti: “Incredibile il silenzio della Raggi sulla vertenza”

L’Avv. Giuseppe Libutti, candidato al Comune di Roma con la lista Sinistra Civica Ecologista, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla vertenza Alitalia-Ita

“E’ privo di senso il silenzio della sindaca di Roma, parliamo di 8mila esuberi e non abbiamo sentito una parola della sindaca –ha affermato Libutti-. Immaginiamo se a Torino chiudesse il Lingotto e la sindaca non dicesse nulla. La situazione preoccupante è che si voglia fare di Alitalia un modello, perché la nuova compagnia rifiuterà di applicare il contratto nazionale di lavoro che è una forzatura. Di questo si vuole fare un modello anche in futuro, evitando la concertazione. Ita è una compagnia statale, se lo Stato si rifiuta di applicare il contratto nazionale di lavoro cosa devono fare i privati? Il problema è che questo non venga applicato anche ad altre vertenza. Stiamo tornando a passi spediti a tutto ciò che era ante-pandemia come se nulla fosse accaduto e i diritti dei lavoratori vengono visti come ostacolo allo sviluppo di un’economia che non si sa quali vantaggi debba portare”.

Fonte: Radio Cusano Campus