Di Battista: “Nel silenzio (più o meno) generale è passata la riforma della giustizia Cartabia”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Nei prossimi anni politici e colletti bianchi verranno salvati grazie al meccanismo dell’improcedibiltà contenuto nella riforma. Chi avrà denari per costosi avvocati si salverà, i poveri cristi no. Come negli anni ’90, anni di ingiustizie, prescrizioni facili e leggi ad-personam. Oggi, nell’era dell’assembramento al governo, non sono più sufficienti le leggi ad-personam. La corruzione 2.0, quella che riguarda e che riguarderà l’intera classe politica (consulenze, assunzioni di parenti, conferenze strapagate e porte girevoli) è galoppante.

Un grazie a chi ha votato NO (non me lo scorderò) e un appello ai cittadini: “Quando verranno cancellati processi illustri (tra qualche anno) e dunque verrà calpestato il diritto delle vittime ad aver giustizia, ricordatevi di chi oggi ha scelto quel che gli è convenuto e non quel che era giusto”.

Gian Piero Alloisio un giorno disse: “non temo Berlusconi in sé, temo il Berlusconi in me”. In Parlamento hanno ormai persino perso la capacità di guardarsi dentro.