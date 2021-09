Di Battista: “Ma quando il saggio indica la luna i distratti guardano esclusivamente il Green Pass!”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Distratti dalla divisione manichea tra buoni e cattivi (alias sì Green Pass e no Green Pass) non ci rendiamo più conto delle tragedie italiane. Mentre la politica disquisisce del nulla assoluto (in particolare di alleanze, posizionamenti e candidature) i conflitti di interesse si moltiplicano. L’ultimo in ordine di apparizione riguarda l’attuale Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, un tal Roberto Tomasi, dato da molti in rampa di lancio per guidare Cassa Depositi e Prestiti, l’istituto finanziario (l’88% è del Ministero dell’economia) che a breve esborserà parecchi miliardi di denaro pubblico per comprare proprio Autostrade per l’Italia. Ricordate il film “I soliti sospetti”? C’è una frase che pronuncia Verbal Kint: “La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste”.