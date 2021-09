Elezioni Roma 2021, Salute, Torquati-Chirizzi: “Riportare postazione ARES a Prima Porta”

“Nonostante la Regione Lazio abbia ultimato i lavori di ristrutturazione dei locali che ospitano i servizi sanitari di ARES 118 in Via della Stazione di Prima Porta a luglio 2020, a oggi la postazione resta chiusa e il servizio sospeso.

A mancare sarebbe infatti una mera certificazione di allaccio in fogna, un’autorizzazione non pervenuta dal Comune di Roma e che da oltre un anno crea un disservizio per oltre 40 mila residenti tra Labaro e Prima.

La Regione ha previsto un piano di ammodernamento di ARES 118

Se da un lato quindi la Regione ha previsto un piano di ammodernamento di ARES 118, con la riorganizzazione delle sedi e un piano di gestione che ora permetterà all’Azienda Regionale d’Emergenza Sanitaria di coordinare anche tutti i servizi di emergenza, l’amministrazione comunale invece, a causa della documentazione mancante, sceglie di tenere chiusa l’unica postazione del 118 di Prima Porta.

Postazione che rimarrà chiusa, nonostante il piano di ripristino della Regione Lazio preveda l’avvio di tutte le altre sedi già dal prossimo primo ottobre.

Questo è l’esempio di come il Municipio, pur non avendo competenze specifiche su questa materia, dovrebbe comunque lavorare a favore dei problemi del territorio nei confronti dell’amministrazione centrale.”

Così in una nota il candidato alla Presidenza del Municipio XV, Daniele Torquati e Gina Chirizzi, candidata capolista nella lista del Partito Democratico.