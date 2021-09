Ultimi giorni per iscriversi ai test di accesso ai corsi di laurea dell’Università della Tuscia

Scade domani, 21 settembre, il termine per iscriversi ai test di accesso ai corsi di laurea dell’Università della Tuscia previsti il giorno 23 settembre. I futuri studenti potranno sostenere il test di ingresso a distanza, da casa o da ovunque si trovino, gratuitamente.

I test delle aree umanistica, tecnico-scientifica ed economica sono validi per l’immatricolazione a tutti i corsi di studio di cui Unitus è sede amministrativa, fatta eccezione per i corsi di laurea a numero programmato, ovvero “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”, “Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio”, “Ingegneria industriale” e “Produzione Sementiera e Vivaismo”. Sempre il 23 settembre è previsto il test per accedere ad Ingegneria industriale e a Design per l’Industria sostenibile e il Territorio, mentre il test di accesso a Conservazione e Restauro dei Beni Culturali è fissato per il 27 settembre.

Tutte le informazioni per prenotarsi ai test di ingresso sono disponibili a questo link:

http://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/

Si ricorda che tutte le matricole devono sostenere il test di ingresso per poter perfezionare l’immatricolazione a Unitus entro il 2 novembre 2021 con modalità completamente online (info su unitus.it).