Termini, 4 arresti, 19 indagati e oltre 8000 persone controllate

4 persone arrestate, 19 denunciati in stato di liberta, 8046 persone identificate, 433 pattuglie impiegate in stazione, 85 pattuglie impiegate a bordo treno per 192 treni scortati, 47 contravvenzioni amministrative di cui 2 contestate in materia ferroviaria. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio durante l’estate.

Nel pomeriggio del 13 settembre

Nel pomeriggio del 13 settembre , gli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Termini, durante un servizio a bordo treno, hanno arrestato una donna straniera trovata in possesso di un documento falso. Nello specifico la viaggiatrice, sottoposta a controllo, ha esibito un documento d’identità apparso subito sospetto. A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che i dati anagrafici riportati sulla carta erano palesemente falsi, pertanto la donna è stata arrestata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida in data odierna del provvedimento.

Sempre nella stazione di Roma Termini, i poliziotti unitamente a una pattuglia di militari, hanno arrestato un cittadino del Congo, autore di una tentata rapina e aggressione nei confronti di un cittadino italiano. In particolare, lo straniero, già sottoposto all’obbligo di presentazione presso il Commissariato Viminale, ha cercato di impossessarsi del telefono cellulare di un cittadino italiano, aggredendolo. I poliziotti, non lontani dal luogo dell’accaduto, lo hanno bloccato ed arrestato.

Nella giornata del 18 settembre

Nella giornata del 18 settembre gli Agenti del Reparto Stazione di Roma Termini hanno arrestato un cittadino tunisino di 33 anni per furto. Lo straniero è stato bloccato da una guardia particolare giurata che poco prima lo aveva visto mentre si appropriava di un tablet di proprietà di un esercizio commerciale sito all’interno della Stazione di Roma Termini. Con diversi precedenti di polizia e con l’obbligo di firma presso il commissariato, il cittadino straniero è stato arrestato. La refurtiva è stasa restituita all’attività commerciale che ha subito il furto.

Inoltre nella serata del 19 settembre scorso gli Agenti del Reparto Stazione di Roma Termini hanno arrestato un cittadino francese di 25 anni responsabile di furto aggravato.

Nello specifico, lo stesso approfittando della sosta di un treno Italo AV nello scalo di Roma Termini, è salito sul convoglio ed ha preso un borsello ed un telefono cellulare marca Apple, lasciati incustoditi da una viaggiatrice appena scesa per fumare una sigaretta.

La signora si è accorta del furto e ne ha dato nota al Capotreno che ha informato la locale Sala Operativa che a sua volta ha attivato gli Agenti. Gli stessi hanno avvistato una persona sospetta nel sottopasso della stazione, trovata priva di documenti e di titolo di viaggio necessario per accedere all’interno della stazione, sul quale a seguito di controllo, è stata rinvenuta all’interno del proprio zaino la refurtiva appena sottratta alla signora.