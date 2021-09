Collot, PaP: “Siamo pazzi a dire che Bologna può cambiare?”

Che possa ritrovare la sua forza di rinnovamento sociale e culturale?

Chi possiamo mettere al centro gli interessi di chi a Bologna vive, lavora, studia?

Per riconquistare i diritti del lavoro con reinternalizzazioni e salario, per uscire dallo sfruttamento del precariato, dal lavoro nero, dai subappalti alle cooperative.

I piani

Per dire che una città più verde e vivibile è possibile, bloccando il cemento di nuovi palazzoni e autostrade.

Per riaffermare il trasporto pubblico e fermare le grandi opere inutili e inquinanti.

Per ridare dignità ai quartieri, alle periferie. Per un vero piano di edilizia pubblica.

Per una sanità pubblica e diffusa nei territori, contro i tagli, e i regali alle assicurazioni private.

Per i giovani e gli studenti, per una formazione che non sia più competizione.

Per un bilancio comunale che sia veramente pubblico, e non del partito unico degli affari fatto dagli accordi tra PD Lega e M5S.



var url199307 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=199307”;

var snippet199307 = httpGetSync(url199307);

document.write(snippet199307);