Di Battista: “I lavoratori della #gkn stanno lottando in modo incredibile”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

I lavoratori della #gkn (una fabbrica che produce semiassi per le auto) stanno lottando in modo incredibile. Sono organizzati, tosti, dignitosi. Licenziati da un giorno all’altro dal fondo finanziario che da qualche anno è il proprietario (un tempo l’azienda era della FIAT) hanno occupato la fabbrica e da quel giorno non solo difendono il diritto al lavoro ma hanno scritto la legge (o decreto legge) utile per risolvere la questione.