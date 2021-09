Roma, lotta all’abusivismo commerciale: scoperto covo di contraffazione

Ieri mattina una pattuglia del Gssu della Polizia Locale di Roma Capitale, durante i consueti servizi di vigilanza sul territorio, ha scorto un uomo mentre trafficava con alcune buste vicino ad una vettura in sosta in zona Torrevecchia. Insospettiti , gli agenti hanno avviato ulteriori accertamenti e appurato che il veicolo, privo di copertura assicurativa, fungeva da deposito di merce contraffatta, pronta ad essere distribuita illegalmente sul territorio capitolino. Si tratta di centinaia di borse, oggettistica e abbigliamento di noti marchi, una vera e propria filiera del falso.

A seguito di quanto scoperto

A seguito di quanto scoperto, sono scattati ulteriori controlli presso l’abitazione dell’ uomo, cittadino senegalese di 37 anni residente in zona, scovando un vero e proprio covo di contraffazione. Tutta la merce è stata posta sotto sequestro e il 37enne, con precedenti penali specifici, insieme alla moglie e al fratello, rispettivamente di 34 e 43 anni, sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione. Verifiche a contrasto dell’abusivismo commerciale anche a Ponte Sant’Angelo da parte delle pattuglie del I Gruppo Centro “Ex Prati” della Polizia Locale di Roma Capitale, in un’attività di controllo congiunta con il Commissariato Borgo della Polizia di Stato. Oltre 500 articoli tra borse contraffatte e bigiotteria sono stati posti sotto sequestro e 2 le persone fermate tra cui un cittadino di nazionalità senegalese di 50 anni, denunciato per il reato di contraffazione.