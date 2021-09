Fiumicino, Anselmi: “Troppe persona rischiano il posto di lavoro in aeroporto”

“L’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino è un hub che ha offerto molte opportunità lavorative, negli anni, nonché un grande contributo per l’economia del nostro territorio. Attualmente, complice anche (ma non solo) la pandemia, la situazione sembra essersi capovolta”. Lo dichiara l’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi.

Siamo alle prese con la grave situazione che grava sui dipendenti di Alitalia

“Come ormai noto – prosegue Anselmi – siamo alle prese con la grave situazione che grava sui dipendenti di Alitalia. Ma ci sono altre aziende che operano all’interno dello scalo e, tra queste, alcune hanno contratti di appalto in scadenza. Questo significa che presto ci saranno altre persone senza lavoro”.

“Oggi ho incontrato alcuni lavoratori della Italservizi nonché ex dipendenti Alitalia – aggiunge l’assessora -. Italservizi è una società di servizi operante all’interno dell’aeroporto alla quale tra un mese scadrà il contratto di appalto lasciando senza lavoro altre 46 persone. E’ inammissibile che ancora una volta a rimetterci siano i lavoratori e le loro famiglie, soprattutto in uno scenario così instabile ed incerto come quello che viviamo attualmente”.

“E’ ora che il Governo, le istituzioni e le aziende stesse mettano al primo posto le lavoratrici e i lavoratori, ovvero le persone e la loro dignità garantendo tutele e diritto al Lavoro, così come recita anche la nostra Costituzione” conclude l’assessora Anselmi.