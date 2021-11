Fiumicino, Anselmi: “Parte oggi la settimana rossa contro la violenza sulle donne”

“Non una sola giornata, ma un’intera settimana. Quest’anno la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne non si limiterà al 25 novembre, che è la giornata ufficiale, ma partirà già da oggi”. Lo dichiara l’assessora alle Pari Opportunità Anna Maria Anselmi.

Le iniziative della settimana

“L’iniziativa organizzata dalle associazioni TuttexUna e Nate dalla Luna con il patrocinio del Comune si chiama “#SettimanaRossa: un giorno per combattere la violenza, una settimana per prevenirla” – spiega Anselmi – e ha lo scopo non solo di ricordare le numerose vittime di violenza, ma anche informare e sensibilizzare tutti sulla violenza maschile sulle donne”.

“A partire da oggi 22 Novembre e fino al 28 Novembre, ci saranno una serie di iniziative, sia online sia in presenza, volte alla divulgazione di strategie di prevenzione e alla sensibilizzazione del tema – spiega ancora l’assessora -. Interverranno professioniste del settore che spiegheranno i diversi aspetti della violenza in tutte le sue dinamiche. Inoltre con la giornata di oggi, si darà il via a due progetti simbolo della ricorrenza: la panchina rossa itinerante e l’installazione “Scarpe nel Cemento”. Due iniziative simboliche che puntano a dare visibilità ad una vera e propria rete di aiuto in grado di accogliere, ascoltare ed indirizzare coloro che ne hanno bisogno. Le prime due tappe sono state questa mattina in via Coni Zugna e davanti all’anagrafe in piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa. Sono previsti anche eventi culturali e spettacoli”.

“Iniziative che si innestano in un tessuto come il nostro in cui esistono già un centro anti violenza e una casa rifugio, segni inequivocabili dell’attenzione che l’amministrazione, da sempre, pone su questo tema – conclude l’assessora -. La battaglia contro la violenza sulle donne deve essere una priorità per tutte e tutti, anche degli uomini che invito a partecipare a queste iniziative”.

Il calendario completo degli incontri e degli spettacoli è reperibile a questo link

Di seguito le date della panchina rossa itinerante

LUNEDI 22

mattina

8,00/10,00 Via Coni Zugna

10,30/12,30 Anagrafe Piazza Generale C.A. dalla Chiesa, 78

pomeriggio

16,30/18,30 Farmacia Via delle Meduse

MARTEDI 23

mattina

8,00/10,00

Ingresso Parco Villa Guglielmi

pomeriggio

16,00/18,00

Supermercato EmmePiù

Via delle Ombrine

MERCOLEDI 24

mattina

8,00/10,00 Ufficio Postale Via del Faro

pomeriggio

15,00/17,00 Mille Luci Sporting Center

GIOVEDI 25

mattina

8,00/10,00 Mercato del giovedì

10,00/12,00 Scalinata del comune

pomeriggio

15,00/fine evento Via Castagnevizza

18,00/19,30 Locomotiva Via Torre Clementina

VENERDI 26

mattina

10,00/12,00 Farmacia Comunale Via della Scafa

pomeriggio

16,30/18,30 Parcheggio Darsena

18,30/20,30 Via Torre Clementina (altezza Cielo)

SABATO 27

mattina

10,00/12,30 Mercato del Sabato (Via della Foce Micina angolo Via delle Ombrine)

pomeriggio

16,30/18,30 Locomotiva Via Torre Clementina

18,30/20,30 Parcheggio Darsena

DOMENICA 28

mattina

11,00/13,00 Lungomare (altezza Spuma)

pomeriggio

13,30/20,00 Villa Guglielmi