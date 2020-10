Fiumicino, Anselmi: “Per tutta la settimana, apertura continuata e nessun giorno di chiusura per i Cimiteri”

“Da oggi e fino a mercoledì 4 novembre i cimiteri di via Portuense, Palidoro e Santa Ninfa resteranno aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 8 alle 17”. Lo dichiara l’assessora Anna Maria Anselmi.

“Abbiamo preso questa decisione – spiega Anselmi – per permettere alle persone che, in occasione della celebrazione dei defunti del 2 novembre si recano in tante nei cimiteri, di farlo in sicurezza potendo scegliere l’orario e il giorno più comodo senza affollarsi tutte nelle stese fasce orarie e negli stessi giorni”.

Quindi non ci sarà la chiusura del giovedì e tutti i cimiteri saranno accessibili ininterrottamente dalle 8 alle 17. Come da prassi, l’ingresso è garantito fino a mezz’ora prima della chiusura.

“Così facendo, in considerazione della pandemia che stiamo vivendo – conclude l’assessora – poniamo le condizioni perché non si creino assembramenti. In ogni caso, raccomando a tutti il rispetto rigoroso delle regole anche durante la visita ai propri cari: mantenere la distanza, indossare la mascherina e igienizzare frequentemente le mani”.