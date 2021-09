Fantinati (M5s): “Centrale nucleare in Lombardia? La Lega metta da parte certe idee”

“È chiaro che in un governo di così larghe intese, che abbraccia dal centrodestra al centrosinistra, difficilmente ci si possa trovare d’accordo su tutti i temi; è altrettanto vero però che in questo momento, per questa tipologia di governo, certe idee politiche andrebbero messe da parte per il bene del Paese” Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato del M5s, Mattia Fantinati che ha poi proseguito: “Le priorità ora sono quelle di ampliare e potenziare la campagna vaccinale e di portare a termine i progetti del PNRR per garantire gli investimenti che servono all’Italia per ripartire”.

Sull’incontro tra Conte e Cingolani

Sull’incontro tra Conte e Cingolani, dopo la polemica scaturita per le parole del ministro sul nucleare, Fantinati ha poi commentato: “Io credo che i cittadini debbano poter stare tranquilli, perché il loro voto va rispettato sempre, al di là del Movimento 5 stelle o di qualsiasi altro partito. Abbiamo fatto ben due referendum e gli elettori si sono espressi molto chiaramente.

Sta alla politica ora far rispettare le decisioni del popolo”. Ancora su Cingolani, Fantinati ha poi aggiunto: “Non c’è assolutamente nulla di personale né verso Cingolani, né nei confronti di altri ministri, ma è giusto che chiunque abbia il diritto di criticare e di essere criticato quando si fa qualcosa che non è linea con le decisioni che erano state assunte precedentemente” Fantinati ha poi proseguito: “Non osanniamo né attacchiamo Cingolani, ma ci permettiamo solo di giudicare se le scelte intraprese sono coerenti con il programma del M5s oppure no” Sull’aumento delle bollette di luce e gas previsto per l’autunno, l’esponente del M5s ha poi concluso: “Tutti ci auguriamo che questo rincaro non avvenga, almeno non a queste cifre, anche perché le risorse energetiche italiane sono ben definite in base alla capacità di utilizzo.

Allo stesso tempo però è chiaro che deve assolutamente esserci qualche meccanismo di restituzione del reddito, perché non possono pagare sempre i più deboli. Speriamo di riuscire ad evitare questo aumento nelle bollette, o quanto meno di riuscire a contenerlo il più possibile”

Fonte: Inews24.it